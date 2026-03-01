Carlo Conti ha passato il testimone al suo successore per il 2027 direttamente dalla platea dell' Ariston
Durante la serata all'Ariston, Carlo Conti ha consegnato ufficialmente il testimone al suo successore per il 2027, mentre si trovava tra il pubblico. L’evento ha suscitato emozioni e si è svolto in un clima di attesa, con il pubblico presente che ha assistito al momento di passaggio di consegne. La scena si è conclusa con un senso di coinvolgimento e partecipazione generale.
Il futuro di Sanremo 2027 ha il volto emozionato del conduttore di Affari Tuoi: «Carlo, la tua generosità non la dimenticherò mai» Il passaggio di testimone è avvenuto tra le poltrone della platea dell'Ariston. Un'ufficialità attesa che si è tramutata in un momento di autentica commozione. Carlo Conti ha scelto il calore del pubblico per incoronare Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Visibilmente emozionato, De Martino ha celebrato la generosità del mentore: «Ricevere questo testimone da te è un gesto che ricorderò per sempre». Il conduttore porterà avanti il suo mantra: «Testa bassa e pedalare».
Carlo Conti ha individuato il suo successore per Sanremo 2027La Rai sembra orientata a Nicola Savino come successore di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo 2027.
Sanremo 2027, Carlo Conti esclude Stefano De Martino: il profilo del suo successore
