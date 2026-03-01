A Carinaro, due giovani di 21 e 24 anni sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver aggredito una guardia giurata che aveva chiesto loro di spegnere le sigarette nel locale. L’episodio si è verificato nel corso di un controllo, quando i due hanno reagito con violenza. La guardia è rimasta ferita durante l’aggressione.

Due giovani di 21 e 24 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Carinaro con l'accusa di aver picchiato una guardia giurata che aveva chiesto loro di non fumare nel locale in cui stavano passando la serata. I fatti sono avvenuti la sera del 22 febbraio, quando i carabinieri della stazione di Gricignano d'Aversa sono arrivati nel fast food, molto frequentato, chiamati dai responsabili in seguito ad un'aggressione di cui era rimasta vittima la guardia giurata addetta alla vigilanza del locale. Sul posto i militari non hanno trovato i due presunti aggressori, che si erano dileguati: hanno così avviato le indagini parlando con la presunta vittima, con numerosi testimoni e visionando le telecamere di videosorveglianza interne. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Carinaro, aggrediscono vigilante che chiede di spegnere le sigarette, scattano denunce

Aggrediscono vigilante che chiede di spegnere le sigarette, scattano denunceTempo di lettura: < 1 minutoDue giovani di 21 e 24 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Carinaro, nel Casertano, con l’accusa di aver...

Leggi anche: Centro culturale Comala di Torino, in tre aggrediscono un uomo che chiede una sigaretta: processo per lesioni

Contenuti e approfondimenti su Carinaro.

Aggrediscono vigilante che chiede di spegnere le sigarette, scattano denunceDue giovani di 21 e 24 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Carinaro, nel Casertano, con l'accusa di aver picchiato una guardia giurata che aveva chiesto loro di non fumare nel locale in cui s ... ansa.it

Carinaro, aggrediscono vigilante che chiede di spegnere le sigarette, scattano denunceDue giovani di 21 e 24 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Carinaro con l'accusa di aver picchiato una guardia giurata che ... msn.com