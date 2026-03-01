Capitan Serafini sente la vibrazione giusta | Giornata speciale tante analogie col 2004
Il capitano della squadra esprime entusiasmo, sottolineando come questa giornata ricordi quella del 2004, con molte analogie. La partita contro il Ravenna, in programma domani, ha generato grande attesa tra i tifosi. A oltre vent’anni di distanza, anche allora l’Arezzo si trovava in una posizione di vertice, combattendo per una promozione in Serie B che sembrava improbabile all’inizio della stagione.
L’attesa febbrile per la partita di domani contro il Ravenna riporta la mente a oltre vent’anni fa. Anche quell’Arezzo guardava tutti dall’alto, lottando per centrare una promozione in B impensabile a inizio stagione. Stavolta l’obiettivo era dichiarato fin da subito e la meta è ancora tutta da conquistare, ma le vibrazioni e le sensazioni sono simili. Per questo abbiamo parlato con il capitano dell’Arezzo di Somma, Matteo Serafini, che oggi allena la Tritium, squadra lombarda di Eccellenza che è prima nel suo girone con sette punti di vantaggio sulla seconda, proprio come gli amaranto. Serafini, lo stadio sarà pieno come in quel 25 aprile 2004. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: VIDEO | Ab e "l'Arezzo gentile, del buongiorno principessa e di capitan Serafini"
Sinistra Italiana e le primarie: "Vogliamo Antonella Serafini . Tante le sue battaglie per la città"In un panorama di candidature a sindaco ancora da definire, con esponenti del Pd che rivendicano di essere in corsa e il centrodestra che deve capire...