Caos in stazione circolazione dei treni bloccata e aggressione ai poliziotti | denunciate due persone

Due persone sono state denunciate dopo aver causato scompiglio alla stazione di Ravenna, dove si sono verificati momenti di caos e la circolazione dei treni è stata interrotta. Durante gli eventi, alcuni poliziotti sono stati aggrediti. La situazione ha creato disagi ai pendolari e alle operazioni di trasporto nella zona. La polizia ha prontamente intervenuto per contenere la confusione e identificare i responsabili.

Ci sono stati momenti di caos alla stazione di Ravenna, dove anche la circolazione dei treni è stata messa in subbuglio. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Questura di Ravenna sono intervenuti nella stazione ferroviaria dove due persone avrebbero interrotto la regolare circolazione dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Stazione di Quarto, morta una donna investita sui binari. Circolazione dei treni bloccata Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, circolazione dei treni nel caos. Si indaga su un possibile sabotaggio anarchicoLa circolazione ferroviaria nel nodo di Bologna Centrale è fortemente rallentata a causa del danneggiamento di alcuni cavi avvenuto nella mattinata... Tutto quello che riguarda Caos. Temi più discussi: Caos treni nel pomeriggio: disagi sulla Milano-Saronno ma anche verso Paderno; Travolto da un treno merci, muore 44enne a Codogno: stazione paralizzata e caos sui binari per oltre due ore; Fiamme in un vagone: caos treni. Linea bloccata, ritardi e proteste; Lavori a Termini, cambia la circolazione dei treni sulle linee per Frosinone e Cassino tra il 27 febbraio e il 9 marzo. Ravenna. Caos alla stazione: due tunisini bloccano i treni e aggrediscono la PoliziaNon si ferma l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato a Ravenna, con un occhio di riguardo al centro cittadino, alla zona della ... corriereromagna.it Travolto da un treno merci, muore 44enne a Codogno: stazione paralizzata e caos sui binari per oltre due oreDramma poco prima delle 9 in stazione: circolazione ferroviaria bloccata, ritardi fino alle 11.20. Numerosi treni cancellati o deviati sulle linee Milano–Piacenza e Mantova–Cremona–Lodi–Milano. Indagi ... ilgiorno.it Il rischio più concreto ora è il caos. Non è esclusa la dittatura religiosa con un leader magari a parole ostile ma dialogante nella sostanza o ancora la sostituzione gli ayatollah con i militari della Guardia della rivoluzione - facebook.com facebook Caos #Formula1, GP Bahrein a rischio: l'ombra della guerra sul Mondiale x.com