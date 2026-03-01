Cantieri Teatrali apre con il Gala della danza

Al teatro Tagliavini nella rocca di Novellara prende il via il festival Cantieri Teatrali, che si apre con il Gala della danza. L’evento, diretto dall’esperto di coreografia Hektor Budlla, si concentra sui giovani artisti e sulle arti performative contemporanee. La manifestazione prosegue con spettacoli e iniziative dedicate alla creatività emergente, offrendo uno spazio di confronto e sperimentazione nel settore teatrale.

Al via da oggi, al teatro Tagliavini nella rocca di Novellara, il festival Cantieri Teatrali, che celebra i giovani, le arti performative e la creatività contemporanea, con la direzione artistica di Hektor Budlla, figura di riferimento nel panorama coreutico nazionale e internazionale. All'evento di esordio partecipano gli allievi di importanti realtà formative del territorio: Atelier scuola di danza di Guastalla, Cid Accademia danza e spettacolo di Parma, Aneser Dance di Novi (Modena), Dance Art Studio-Health Club di Carpi. Un'occasione di incontro tra giovani talenti, insegnanti e professionisti del settore, in un clima di scambio, crescita e valorizzazione artistica senza alcun tipo di competizione.