Cani e gatti a rischio di patologie orali ecco come prevenirle 

Secondo studi recenti, il 73% dei cani e il 64% dei gatti adulti mostra segni di problemi orali già a partire dai tre anni di età. Questi dati evidenziano una diffusione significativa di patologie dentali tra gli animali domestici. La prevenzione e le cure adeguate sono fondamentali per ridurre i rischi e migliorare la qualità di vita degli animali coinvolti.

Dai tre anni d’età, cani e gatti rischiano di sviluppare patologie orali. Ma la prevenzione quotidiana può fare la differenza. Il 73% dei cani e il 64% dei gatti adulti presenta segni di patologie orali già a partire dai 3 anni di età. La malattia parodontale risulta la condizione riscontrata più frequentemente durante le visite veterinarie e tende a svilupparsi in modo progressivo e silenzioso, prima che i sintomi diventino facilmente riconoscibili dal proprietario. A fornire il dato è il network Banfield Pet Hospital, che si è basato sull’analisi di milioni di visite veterinarie. “Quando parliamo di igiene orale non ci riferiamo a interventi straordinari, ma a una parte integrante della prevenzione”, spiega Emma Bellei, responsabile Odontostomatologia presso Anicura ospedale veterinario I Portoni Rossi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

