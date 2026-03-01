Canestro decisivo a sette decimi dalla fine | Quarrata espugna Faenza

Nella partita tra Quarrata e Faenza, il risultato si è deciso con un canestro a sette decimi dalla fine. Dopo il termine del match, il coach Pansa ha commentato l’andamento della gara, evidenziando i momenti più significativi e i cambi di ritmo vissuti sul campo. La partita ha visto un esito sorprendente, con Quarrata che ha conquistato la vittoria in trasferta.

Per analizzare la partita basterebbe riascoltare la conferenza stampa post gara di coach Pansa, lucido nel fotografare una serata dai due volti. Ma a sintetizzare lo stato d’animo in casa manfreda è la frase di Marco Di Pizzo: “Per fortuna mercoledì si ritorna in campo”. Perché al PalaCattani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Canestro decisivo a 4'' dalla fine ed esultanza iconica: Philadelphia, è Maxey-show!Il playmaker s'inventa la giocata della notte in NBA: appoggio al tabellone in corsa e vittoria per i suoi! Guarda gli highlights con i migliori... Beffa per la Sba: a Empoli vincono i padroni di casa a 7 decimi dalla fineUn finale di partita amarissimo costringe alla resa il Centro Tecnico BM Arezzo che interrompe la propria striscia di due vittorie consecutive sul... Tutti gli aggiornamenti su Canestro decisivo. Discussioni sull' argomento La Valtur rompe il digiuno da trasferta, vince a Forlì e aggancia la vetta; La follia di Doncic condanna i Lakers. Cleveland aggancia New York; Nba, Orlando piega i Lakers al fotofinish. Oklahoma sbanca Toronto, ok Boston; Orlando vince in casa dei Lakers, Oklahoma espugna Toronto: il recap Nba. Quando tutto sembra indirizzato verso un epilogo diverso, Porto Torres costruisce l’ultima azione e trova con Simula il canestro decisivo allo scadere #ReggioTv - facebook.com facebook Matteo Accorsi si prende la scena nella finale della @IBSAItalia #NextGen Cup con il canestro decisivo che regala la vittoria alla @VirtusBo All' @OlimpiaMI1936 non bastano i 18 punti di Ceccato #TuttoUnAltroSport x.com