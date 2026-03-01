Campionati italiani lanci | Osakue scrive la storia I risultati e gli highlights

Durante i campionati italiani di lanci, si sono svolte le finali nazionali con numerosi atleti in gara. Daisy Osakue si è distinta con una prestazione significativa, scrivendo un nuovo record personale e ottenendo un risultato che ha attirato l’attenzione. La giornata ha visto anche altri atleti competere in varie discipline, con esiti che hanno fatto parte delle cronache della manifestazione.

Nei campionati italiani di lanci, Daisy Osakue scrive ancora una volta la storia: i risultati nazionali e gli highlights della giornata Anche oggi si sono svolte le finali nazionali dei campionati italiani di lanci. A Mariano Comense (Como) la finalista olimpica Daisy Osakue è riuscita a solcare un traguardo storico, con il decimo titolo italiano nel disco. È riuscita a imporsi con l’ottimo risultato di 59,79, ma non è l’unico grande successo di oggi. Si è verificato anche il personale di Benedetta Benedetti (Esercito) che all’ultimo ingresso in pedana si migliora di oltre un metro, con 58,17. La scorsa estate si era fermata a 56,98 con l’argento agli Europei under 23 di Bergen. 🔗 Leggi su Sportface.it

Atletica, Daisy Osakue vince il disco ai Campionati Italiani di lanci. Squilli di Frattesi e CostaMentre al PalaCasali di Ancona si sono disputati i Campionati Italiani Assoluti Indoor, a Mariano Comense (in provincia di Como) sono andati in scena...

Tricolori lanci: Osakue decima perla nel discoDieci volte Osakue. A Mariano Comense (Como) la finalista olimpica Daisy Osakue guadagna il suo decimo titolo italiano nel disco, nella giornata conclusiva dei Tricolori invernali di lanci. La piemont ... fidal.it

