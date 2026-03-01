Cambia la classifica del 16° Historic Rally delle Vallate Aretine | escluso Angelo Lombardo vince Alberto Salvini

Il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine ha visto una modifica nella classifica finale dopo che il Collegio dei Commissari Sportivi ha escluso il pilota Angelo Lombardo. La decisione, pubblicata alle 19:11, ha portato all’affermazione di Alberto Salvini come vincitore della gara. La modifica riguarda direttamente le posizioni di classifica e si basa sulla decisione ufficiale dei commissari sportivi.

ARezzo, 1 marzo 2026 – A seguito della Decisione n. 2 pubblicata alle ore 19:11 dal Collegio dei Commissari Sportivi e la conseguente esclusione del pilota Angelo Lombardo, è cambiata la classifica finale del 16° Historic Rally delle Vallate Aretine. Nel documento viene specificato che: "sulla vettura è stata riscontrata la presenza di pneumatici aventi codici di identificazione differenti da quelli dichiarati nel corso delle verifiche antegara. Si riporta anche la mancata presenza in vettura della seconda copia della lista degli pneumatici di pertinenza del concorrente". La classifica finale, quindi, vede come vincitore il pilota senese Alberto Salvini, affiancato da Davide Tagliaferri su Porsche Carrera RS.