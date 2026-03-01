Calcio serie C al Perugia la sosta non è servita E ora sono guai

Al Perugia, la sosta ha portato più problemi che benefici, secondo quanto emerge dai risultati sul campo. La squadra non ha migliorato le proprie prestazioni e le recenti partite hanno evidenziato difficoltà evidenti. La situazione attuale si riflette nei punti accumulati e nelle prestazioni offerte nelle ultime uscite ufficiali. La squadra dovrà ora affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione.

Il risveglio non è decisamente di quelli migliori. È sempre il campo ad emettere i giudizi e il campo ha detto che la sosta al Perugia non è servita. Troppe volte, anche con Braglia e Cangelosi, si è visto che la squadra si è resa protagonista di ottimi allenamenti per poi perdersi in partita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Calcio serie C. Gubbio, ora la lunga sosta: "Recuperare tutta la squadra»GUBBIO – Con la sconfitta a Pineto il Gubbio ha chiuso in maniera amara il proprio girone d’andata, e mentre la squadra si gode gli ultimi giorni di...

Calcio serie C, per il Perugia le vacanze sono agli sgoccioli. Domani la ripresaGli otto giorni liberi concessi da Giovanni Tedesco stanno per terminare e per il Perugia torna il tempo di pensare al campionato.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio serie.

Temi più discussi: Quanto costa la Serie C? Il sud comanda la classifica dei monte ingaggi; Il Var a chiamata? In serie C un test fra luci e ombre; Monte ingaggi, quanto spendono il Foggia e l'Audace Cerignola: la classifica di stipendi e premi fissi; Union Brescia in fuga: 3-1 al Lecco e secondo posto blindato.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/Diretta live gol score 29^giornata: poker Siracusa, +3 Benevento (1 marzo 2026)Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite di oggi, domenica 1 marzo 2026, nella 29^ giornata. ilsussidiario.net

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Ascoli +3, pari Inter. Diretta gol live score 29^giornata (28 febbraio)Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite di oggi, sabato 28 febbraio 2026, nella 29^ giornata. ilsussidiario.net

Calcio, Serie D: gli highlights di Reggina 1914 - Sancataldese - facebook.com facebook

Lega Calcio Serie A scende in campo a fianco della Comunità Incontro ETS, dal 1963 impegnata nella cura delle dipendenze, da sostanze e comportamentali, promuovendo la campagna “Sostieni il nostro impegno nella cura delle dipendenze con il tuo 5xMil x.com