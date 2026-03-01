Calcio a 5 L’Olimpia espugna Morbegno

L’Olimpia Regium ha vinto in trasferta contro l’MGM 2000 in una partita di calcio a 5. La squadra ha mostrato un’ottima difesa e ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva. La sfida si è svolta a Morbegno, dove l’Olimpia si è imposta sui valtellinesi e si è piazzata al quarto posto nella classifica di Serie A2 Elite.

Con una prestazione eccellente, soprattutto dal punto di vista difensivo, l'Olimpia Regium (34) espugna Morbegno, si conferma bestia nera dell'MGM 2000 (32) e si posiziona al quarto posto della classifica di Serie A2 Elite, centrando sul campo dei valtellinesi il quarto hurrà di fila. Dopo aver subito l'1-0 di Panzeri, i granata cambiano passo e colpiscono 3 volte già nel primo tempo, dapprima con Mazzariol, poi con un missile all'incrocio di Valtin Halitjaha e, per ultimo, con uno splendido tacco di Fation Halitjaha. Nella ripresa gli ospiti colpiscono subito con Ruggiero, Piccioni salva a più riprese sui tentativi di rientro dei lombardi, prima del 2-4 di Pais e del definitivo pokerissimo ad opera ancora di Giusepp Ruggiero (foto).