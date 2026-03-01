Confcommercio di Calci ha confermato che il mercato settimanale deve mantenere la sua collocazione in via Roma, ritenendo che spostarlo altrove potrebbe danneggiare sia le attività ambulanti sia quelle in sede fissa. La decisione riguarda la collocazione del mercato e viene ribadita come indispensabile per le attività commerciali locali. La questione resta centrale nel dibattito sul futuro del mercato nel centro del paese.

Calci (PI), 28 febbraio 2026 – “Il mercato settimanale di Calci deve rimanere in via Roma: ogni altra collocazione penalizzerebbe tanto le attività ambulanti quanto quelle in sede fissa”. È netta la posizione del coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. “Ringraziamo il Comune per aver avviato un percorso di concertazione dove abbiamo con forza espresso la necessità di mantenere il mercato nella sua collocazione tradizionale di via Roma. Questa la volontà della maggioranza di operatori e commercianti che già a partire dall'inizio di dicembre, ovvero dal ripristino dei banchi nell'asse centrale del paese, hanno registrato un aumento immediato delle presenze, dopo il periodo di sperimentazione in piazza del Poggio che aveva causato un calo significativo della clientela penalizzando fin troppo gli operatori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calci, Confcommercio non ha dubbi: "Il mercato deve rimanere in via Roma"

Calci: il ritorno del mercato in via Roma è un successoIl mercato settimanale di Calci è tornato da pochi giorni nella sua collocazione tradizionale di via Roma e il primo bilancio è già positivo.

Tutto quello che riguarda Calci.

