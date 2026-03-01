Cala il sipario sulla Milano Fashion Week 2026 | l’emozionante sfilata di Silvana Armani con l’inedito di Mina ‘A costo di morire’ e il massimalismo di Bottega Veneta

Si conclude oggi a Milano la Fashion Week Donna 2026, evento che ha visto sfilare numerosi stilisti e marchi. Tra le occasioni più attese ci sono state la sfilata di Silvana Armani, che ha presentato un’inedita interpretazione di Mina con “A costo di morire”, e la collezione di Bottega Veneta, nota per il suo stile massimalista. La settimana ha coinvolto diverse presentazioni di collezioni di continuità e di nuove tendenze.

Termina oggi l a Milano Fashion Week Donna 2026, una settimana completa, caratterizzata dai debutti molto attesi alle collezioni di continuità, fino a quelle che auspicano un futuro roseo per la moda. Il sabato ad essere protagonisti sono stati Ferrari e la sua idea di pelle, con testimoni dal vivo come Alicia Keys e Marracash; la scena del pomeriggio è stata rubata invece dallo show d i Dolce e Gabbana, con Achille Lauro – vestito come ospite a Sanremo proprio dal duo – e Madonna che ha raggiunto gli stilisti nel backstage dopo il “ gossip ” con Anna Wintour in front row. Per la domenica invece, come da tradizione quasi religiosa – dopotutto è sempre domenica – a dare l’arrivederci è stata la sfilata di Giorgio Armani, preceduto dallo show di Fila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cala il sipario sulla Milano Fashion Week 2026: l’emozionante sfilata di Silvana Armani con l’inedito di Mina ‘A costo di morire’ e il massimalismo di Bottega Veneta Mina rende omaggio a Giorgio Armani, l’inedito ‘A costo di morire’ chiude la sfilata donna a MilanoMilano, 1 marzo 2026 – Si è chiusa sulle note del brano inedito 'A costo di morire', cantato da Mina in onore di Giorgio Armani, la prima sfilata... Il regalo di Mina a Giorgio Armani: l’inedito “A costo di morire” chiude la prima sfilata in ricordo del fondatore della maisonSi chiude sulle note del brano inedito A costo di morire, cantato da Mina in onore di Giorgio Armani, la prima sfilata della linea donna di... KEVIN COSTNER MILANO FASHION WEEK 2026 #shorts #kevincostner #fashion #icon #icons #iconic Altri aggiornamenti su Milano Fashion Week. Discussioni sull' argomento Da Achille Lauro in Dolce&Gabbana ai team in EA7 Emporio Armani e Ralph Lauren, la moda protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi; Milano Cortina, cala il sipario: Meloni applaude gli azzurri, bandiera olimpica passa alla Francia; Sal Da Vinci conquista tutti, anche Mahmood e Del Piero cantano ‘Per sempre sì’; Sanremo 2026, chi è Irina Shayk: la top model russa co-conduttrice terza serata. Il calendario della Milano Fashion Week. Occhi puntati sulle le prime volte di Demna, Chiuri e Rogge in passerellaLa moda uomo di gennaio passa il testimone alla stagione delle passerelle dedicate alla donna. Dal 24 febbraio al 2 marzo si alza il sipario sulla Milano Fashion Week delle collezioni womenswear ... esquire.com Celeb e outfit da urlo alla Milano Fashion Week! https://l.grazia.it/een - facebook.com facebook Nella serata di sabato 28 febbraio, Miriam Leone Milano Fashion Week 2026 per la presentazione della collezione autunno inverno 2026 2027 di Bottega Veneta x.com