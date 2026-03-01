Cala il sipario su Sanremo No non è questione di share | ma di empatia di idee di luce

Conclude il festival di Sanremo un giovane di 20 anni, che, pur rifiutando la televisione tradizionale e preferendo TikTok e il sarcasmo, segue l’evento e lo commenta sui social, creando meme e critiche agli artisti. La sua presenza evidenzia un legame tra pubblico e show, anche tra chi si distacca dai canoni classici. La sua partecipazione digitale si mescola alla manifestazione musicale, portando un’interpretazione diversa.

C'è il 20enne che ripudia la TV generalista, che vive di Tik Tok e sarcasmo. Eppure guarda Sanremo, anzi lo abita per fare a pezzi gli abiti della Pausini o per inventarsi i meme su chi capita. Cerca il "momento". Se succede un caso Blanco o Bugo e non lo vede in diretta, l'indomani rischia di essere un fantasma. C'è lo spettatore della terra di mezzo, ha 40 o 50 anni ed è cresciuto a pane e Festivalbar.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Cala il sipario su Sanremo 2026: ultima serata con il 68.8% di share contro il 73.1% del 2025. Un Festival da 72 milioni di ricavi pubblicitariTempo di bilanci nell’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026 che si apre con le dichiarazioni del sindaco Alessandro Mager: Grazie alla Rai, alle forze dell’ordine perchè nonostante la ... rivieratime.news

