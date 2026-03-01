CAI Valmalenco nuovo direttivo e programma 2026 | Fabio Bardea presidente

Sabato 21 febbraio 2026, durante l’assemblea annuale del CAI Valmalenco, si sono svolte le elezioni per rinnovare il consiglio direttivo della sezione. Fabio Bardea è stato scelto come nuovo presidente, mentre altri membri sono stati eletti per completare il nuovo organico. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi soci che hanno espresso le loro preferenze attraverso il voto.

Sabato 21 febbraio 2026, durante l'assemblea annuale del CAI Valmalenco, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della sezione. Dopo sei anni si è chiuso il mandato della presidente Arianna Dell'Agostino e del consigliere Luca Rossi, mentre giovedì 26 febbraio il nuovo.