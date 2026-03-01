È iniziata la competizione tra chef italiani per il titolo di miglior brodetto e zuppa di pesce. Le selezioni si svolgono in diverse località e culmineranno con la finale durante il BrodettoFest, che si terrà a Fano dal 30 maggio al 2 giugno 2026. La gara coinvolge professionisti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi per ottenere il riconoscimento finale.

Parte la gara nazionale tra gli chef per il miglior brodetto e zuppa di pesce italiano la cui finalissima sarà, come ogni anno, durante il BrodettoFest in programma a Fano dal 30 maggio al 2 giugno 2026. A partire dal 2 marzo infatti si aprono le selezioni per gareggiare alla finale di Fano in occasione della 24ª edizione di BrodettoFest, il Festival nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce. La grande novità di quest’anno riguarda il rush finale. Il pubblico nonché la giuria popolare potrà dare un giudizio singolo su ogni piatto (da 1 a 2) e non più scegliendo tra i piatti finalisti come avveniva in passato. La scelta è nata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caccia al re del brodetto: selezioni al via

Trionfo per ‘A figlia d’’o Marenaro al “Festival del Brodetto made in Italy” a OrtonaAlla manifestazione nazionale, il "Pignatiello" conquista il primo posto e la Zuppa di Cozze il premio “Piatto dell’Anno 2026” La competizione -...

Dal cicloturismo al brodetto. La costa in vetrina a MilanoAnche Porto Recanati e Potenza Picena hanno partecipato nei giorni scorsi alla Borsa internazionale del turismo organizzata a Milano, all’interno...

