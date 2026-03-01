Nella partita di Premier League, Burnley ha subito una sconfitta per 4-3 contro un avversario non specificato. Durante il match, un gol dei padroni di casa è stato annullato dal VAR, creando tensione tra i giocatori e i tifosi. La partita è stata caratterizzata da molte occasioni e da diversi interventi arbitrali che hanno influenzato il punteggio finale.

Kevin Schade apparentemente ha messo la partita fuori dubbio con un finale semplice, con Burnley che ha pagato il prezzo per non aver gestito un lancio lungo. Ma un autogol di Michael Kayode nel recupero del primo tempo ha messo in moto un’eccellente reazione del Burnley, che è continuata quando il tiro di Jaidon Anthony è stato deviato da Kayode. Il Brentford ha approfittato di quella pausa quando Damsgaard ha deviato a casa il cross di Rico Henry per ripristinare il vantaggio, ma quel gol nel recupero non ha messo fine al dramma. Ashley Barnes sembrava aver salvato un punto quando ha sferzato l’angolo in basso a sinistra dopo che una lunga palla in area è stata annuita sulla sua traiettoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Burnley negato dal VAR nella sconfitta per 4-3

