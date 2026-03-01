Bucchi | Ci saranno tante partite in una sola

Oggi si gioca la sfida tra Arezzo e Ravenna, due squadre che occupano le prime posizioni in classifica. Il match si svolge al Comunale, dove un pubblico numeroso ha preso posto per assistere all’incontro. L’allenatore delle squadre ha commentato che ci saranno molte partite in una sola, anticipando un confronto intenso tra le due squadre.

È finalmente scoccata l’ora di Arezzo-Ravenna. Dopo un’attesa che pareva interminabile, prima e seconda della classe oggi incrociano i tacchetti di fronte a un Comunale gremito per scrivere il proprio destino. Sarà la sfida tra Pattarello e Okaka, tra Tavernelli e Spini, tra i capitani Chiosa e Rrapaj, ma soprattutto tra Cristian Bucchi e Andrea Mandorlini, i tecnici sulle due panchine. Il ravennate ha anche allenato il tecnico amaranto per un breve periodo, nel 2007 al Siena in serie A. "Mi volle lui ed è una persona a cui sono legato – ricorda Bucchi – lo ritrovo con grande piacere, anche se mi dispiace per Marchionni. È un allenatore navigato, che ha fatto esperienze importanti anche all’estero ed è abituato a competere per grandi traguardi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

