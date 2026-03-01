Bronson Reed a Elimination Chamber | ecco i piani originali

Bronson Reed avrebbe dovuto essere l'ultimo partecipante all'Elimination Chamber di ieri sera, ma un infortunio verificatosi poco prima dell'evento ha modificato i piani. La sua presenza è stata quindi cancellata all'ultimo momento, lasciando spazio a un altro atleta per completare il tabellone. La situazione ha causato cambiamenti nella composizione del match che si sarebbe svolto nella serata.

Bronson Reed era destinato a occupare l'ultimo posto disponibile nell'Elimination Chamber della passata notte, ma un infortunio verificatosi durante l'ultima puntata di Raw ha costretto a un sostanziale rimaneggiamento dei piani. Reed si è operato nel frattempo ed è già al lavoro per il ritorno sul ring, mentre la WWE ha operato due sostituzioni decisive: prima Jey Uso e successivamente Logan Paul. la situazione ha definito una notte di match caratterizzata da cambi di programma e da una gestione attentissima delle eliminazioni. Lo strappo al bicipite subito da Reed ha spinto la federazione a ridisegnare completamente la contesa.