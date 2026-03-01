Bridgerton 4 Katie Leung racconta | Tutti odiano il mio personaggio e non suo marito non è giusto

Nella quarta stagione di Bridgerton, l’attrice Katie Leung interpreta Lady Araminta, un personaggio che ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori. Leung si è detta sorpresa dal fatto che molti abbiano espresso antipatia per il suo personaggio e non per il marito, aggiungendo che questa situazione le sembri ingiusta. Lady Araminta si distingue per la sua durezza e complessità, rendendola uno dei personaggi più discussi della serie.

Il Ton di Bridgerton ha sempre avuto una certa familiarità con madri manipolatrici e strategie matrimoniali, ma Lady Araminta Gun segna un salto di qualità. Due volte vedova, elegante e inflessibile, il personaggio interpretato da Katie Leung si impone come la prima vera antagonista stagionale dell'universo Shondaland: non una semplice presenza fastidiosa, ma una forza narrativa che regge l'intero conflitto emotivo della quarta stagione. Leung, però, rifiuta l'etichetta di "cattiva monodimensionale". "Nessuno incolpa suo marito", osserva l'attrice, riferendosi al defunto Lord Penwood, la cui doppia vita ha generato l'intero disastro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

