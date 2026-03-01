A Londra, nelle pizzerie anglo-napoletane, si sperimentano nuove combinazioni di ingredienti come salsicce britanniche e aglio selvatico, creando così la Bri-talian pizza. Il fenomeno ha attirato l’attenzione dei clienti e dei media locali, mentre il Times continua a premiare la margherita come la preferita. L’ananas, invece, resta ancora troppo controverso per essere inserito in queste variazioni.

© Ilnapolista.it - Bri-talian, la pizza che provoca Londra (ma il Times incorona ancora la margherita)

Questa nuova pizzeria Bri-talian ha lanciato la pizza più britannica di sempre: hanno creato una pizza Bangers and Mash che sarà disponibile solo per tre settimane.Se sei un purista della pizza o un amante del cibo italiano tradizionale e semplice, forse è meglio che distogli lo sguardo. Questo perché una pizzeria aperta di recente a Peckham ha lanciato una ... secretldn.com

A gennaio aprirà a South London una nuova pizzeria Bri-Talian, con sapori e ingredienti britannici su pizze fatte da italiani.Se chiedete a tutti i pizzaioli e ai fanatici della pizza nell’est e nel sud di Londra quali sono le loro pizzerie preferite in città, probabilmente sentirete spuntare sempre un nome: 081 Pizzeria. La ... secretldn.com