Mi sveglio presto. E’ ancora notte. A occhi chiusi cerco di tornare a rimmergermi nel sonno interrotto dai pensieri che a sciami passano in mente. Li raggiungo talvolta ed essi mi invadono fino al punto di confonderli con la realtà. Ma la coscienza non disarma e, di ricordo in ricordo volgendo il capo verso il cuscino che ogni sera continuo a posare alla mia destra, ritrovo l’immagine del tuo viso dolce e luminoso, piegato verso il mio posto vuoto, nel momento in cui schiudendo leggermente gli occhi allunghi le tue mani. Vedo i tuoi occhi, il tuo volto calmo, con un sorriso accennato sulle labbra .. chissà in quale sogno ti stai perdendo! E lì per lì, quel sorriso appena accennato sulle labbra mi diceva che nessuna angoscia o dispiacere ti aveva assalita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Breve come un sogno

Napoli resta la terra del sogno dei campani? Un ritratto tra sogno, identità e futuroNapoli, un luogo che ancora oggi seduce l’immaginario di chi la vive e chi la osserva da lontano.

“Per tutta la vita”. Proposta da sogno e sì alle Olimpiadi: “Coppia da sogno”Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non sono soltanto il teatro della sfida sportiva più attesa del quadriennio, ma anche il palcoscenico...

La vita è breve come un sogno. Vivi

Altri aggiornamenti su Breve.

Discussioni sull' argomento Ludovico Manzoni: Noi giovani immaginavamo l’Europa come un sogno di pace, con la guerra in Ucraina è finito; Persone del passato che appaiono in sogno: cosa vuole comunicarti il tuo inconscio?; Bari, ecco come sarà il Romanazzi: una scuola da sogno, dopo tutti i disagi; Vende tutto a 65 anni per girare il mondo: Ho 4 valigie e un sogno, ecco come faccio.

Jonathan Coe, 'sogno di scrivere un romanzo breve e semplice'Ho un sogno, che è quello di scrivere dei romanzi semplici e brevi. Lo ha detto Jonathan Coe ospite del Festival letterario Il Libro Possibile che dopo la tappa a Polignano sarà a Vieste fino al 26 ... ansa.it

#food #napoliedintorni Situato a breve distanza da piazza Amedeo nel quartiere di Chiaia, Il Riff Music & Drink è un bar che ha aperto nel marzo del 2019, spinto dalla passione di Andrea Giannino, che a quei tempi aveva 21 anni. x.com

Breve clip del 1955, stando a quanto riportato nel sito memoryscapes da cui l'ho tratto per condividerlo. Parla del porto, ma in realtà è GE P.P. - facebook.com facebook