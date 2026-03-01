Bottiglia in fresco

A Torre Vado, nel quartiere di Morciano di Leuca, due giovani hanno posizionato una bottiglia di rosato in un contenitore fresco. L’episodio è stato segnalato nel locale di Posto Vecchio, dove si sono verificati questi fatti. Non ci sono altre informazioni su eventuali sviluppi o motivazioni legate all’accaduto.

TORRE VADO (Morciano di Leuca) - “A Posto Vecchio di Torre Vado, due ragazzi hanno messo in fresco una bottiglia di rosato”. Lo scatto dallo Ionio di una nostra lettrice, Anna Citterio. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Pesce fresco sulla tavola delle scuole Doveva essere un anno più fresco ed è stato roventeQuello che in circostanze normali avrebbe dovuto essere un anno relativamente fresco si è rivelato uno dei più caldi mai registrati. Manual bottle openers Now that’s haunting! | Vin Fresco Contenuti e approfondimenti su Bottiglia Discussioni sull' argomento Dal banco alla bottiglia: la mela Melinda si estrae in store con Apple Juice Fill Up; Lumen Wines usa lo zenzero fresco per conservare il vino senza solfiti; Tartare di scottona richiamata per presenza di Listeria; Blue is the New Green: l’innovazione di Carapelli mantiene fresco l’olio extravergine più a lungo. Lo sapevi Se vuoi una piccola pianta di mirtilli, ti basterà salvare un mirtillo da quelli che hai in frigorifero o nella fruttiera. Per coltivare la piantina di mirtilli, infatti, puoi partire da uno di questi piccoli frutti, schiacciandolo bene e sfruttando una bottiglia di plasti - facebook.com facebook