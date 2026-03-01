Boston Celtics ingaggiano John Tonje con un contratto two-way

I Boston Celtics hanno annunciato di aver firmato con John Tonje un contratto two-way. La firma è stata comunicata attraverso il profilo ufficiale della squadra e rappresenta un passo significativo per il giocatore. La notizia è stata diffusa il 1° marzo 2026, senza ulteriori dettagli sul contratto o le motivazioni dietro questa scelta.

We have signed John Tonje to a two-way contract?? pic.twitter.com7KeEGX7N1H Confermata una importante tappa di sviluppo per John Tonje, inserito dai Boston Celtics in una formula contrattuale due-vie. Tonje, 53ª scelta assoluta al Draft NBA 2025, ha intrapreso la sua carriera NBA inizialmente con gli Utah Jazz, senza disputare alcuna partita ufficiale per la franchigia. Arrivato a Boston poco prima dell'ultima scadenza di mercato con un contratto di 10 giorni, ora la sua avventura con i Celtics prosegue grazie al nuovo accordo di tipo due-vie, che ne definisce il percorso all'interno dell'organizzazione. Il nuovo contratto due-vie formalizza la permanenza di Tonje nella struttura dei Celtics, consolidando il suo impiego con la squadra principale e con le potenziali opportunità all'interno della rete di sviluppo associata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Boston Celtics ingaggiano John Tonje con un contratto two-way