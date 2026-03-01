Boschi danneggiati dal clima Piantati quattromila arbusti

L'Unione dei Comuni Montani del Casentino ha piantato quattromila arbusti per riparare i danni causati dal clima ai boschi della zona. L'iniziativa è partita alcuni anni fa e coinvolge diverse aree del territorio. L'obiettivo è favorire la ricrescita delle aree colpite e migliorare la stabilità delle foreste locali. L'operazione si inserisce in un progetto di gestione ambientale e tutela del patrimonio naturale.

L' Unione dei Comuni Montani del Casentino ha avviato, da alcuni anni, un'importante azione di ricostituzione dei boschi pubblici regionali danneggiati da eventi climatici avversi, coniugando questa azione con l'esigenza di assicurare l'affermazione di boschi misti più resistenti e adattabili ai cambiamenti in corso. Gli interventi hanno riguardato soprattutto i boschi di conifere più compromessi delle Foreste Casentinesi, nei comuni di Pratovecchio Stia (Località Poggio Corbello, Poggio Berci, Monte Tufone) e Poppi (Campo dell'Agio a Badia Prataglia), dove sono stati realizzati numerosi piccoli gruppi di piante, distribuiti lungo i versanti. Grazie a questa operazione sono state messe a dimora oltre 4000 piante tra abete bianco, aceri, sorbi, tiglio ciliegio, frassini, cerro e castagno, autoprodotte nel vivaio regionale di Cerreta.