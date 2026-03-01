Nel 2025, il blocco operatorio dell’ospedale Murri di Fermo ha eseguito 4686 interventi, segnando un aumento rispetto ai 4436 effettuati nel 2024. L’attività di chirurgia robotica è stata avviata recentemente, contribuendo a questo incremento. I numeri riflettono una crescita continua delle operazioni svolte nel reparto, che nel corso dell’anno ha visto un notevole afflusso di interventi.

Sono ben 4686 gli interventi effettuati nel 2025 nel Blocco operatorio dell’ospedale Murri di Fermo. Un crescendo rispetto agli ultimi anni certificato dai numeri (nel 2024 sono stati 4436). E dove spiccano due novità di assoluto rilievo: il robot chirurgico e una centrale di sterilizzazione rinnovata e oggi altamente tecnologica. Dal 15 settembre scorso con il robot chirurgico, dalla sua piena operatività, sono stati effettuati 84 interventi: 30 interventi di urologia (prostatectomia radicale) e 54 di chirurgia (colecistectomia ed emicolectomia). Per quanto riguarda la centrale di sterilizzazione, nel 2025 sono stati processati ben 75.000 prodotti, per l’intera Ast di Fermo, tra ospedale e territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boom del blocco operatorio del Murri: "Avviata l’attività di chirurgia robotica"

Ampliata la chirurgia oncologica degli Ifo Regina Elena e San Gallicano: un nuovo blocco operatorio da oltre 2.2 milioniAvviate anche nuove assunzioni: 17 anestesisti e 27 infermieri dedicati al blocco operatorio.

Robotica e medicina, a Campania NewSteel il talk di Fanny Ficuciello su IA e chirurgia del futuro

