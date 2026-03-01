Bonny e l’allarme infortunio | il francese resta in dubbio per la Coppa Italia

Dopo la partita contro il Grifone, Bonny è rimasto sotto osservazione a causa di un infortunio, e la sua presenza nella prossima Coppa Italia non è ancora certa. I tifosi dell’Inter attendono aggiornamenti ufficiali mentre il francese continua a essere valutato dai medici. La situazione resta incerta e dipende dagli esiti delle analisi in corso.

Inter News 24 Bonny tiene con il fiato sospeso i tifosi dei nerazzurri dopo il match contro il Grifone; l'attaccante resta in dubbio per il prossimo impegno. Il clima di festa in casa Inter, dopo il successo ottenuto contro il Genoa, è parzialmente rovinato dalle condizioni fisiche di Ange-Yoan Bonny, talentuoso centravanti francese classe 2003 arrivato per rinforzare il reparto avanzato. Il calciatore, uscito visibilmente affaticato dal terreno di gioco del Meazza, è stato l'osservato speciale durante la ripresa dei lavori ad Appiano Gentile, il centro sportivo dove la squadra prepara le proprie sfide. Il report da Appiano Gentile. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, il numero 14 del club lombardo si è presentato regolarmente alla seduta di scarico mattutina.