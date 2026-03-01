Blindato invisibile intoccabile come è stato possibile colpire Ali Khamenei nel cuore di Teheran?

Un attacco ha preso di mira l’ayatollah Ali Khamenei nel centro di Teheran, sorprendendo per la sua portata. Nonostante la sua lunga esistenza tra luoghi nascosti e sistemi di sicurezza stringenti, l’operazione ha avuto successo. La scena si è svolta nel cuore della capitale, lasciando senza parole chi osservavano. La vicenda ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche regionali.

Non è bastata una vita trascorsa nell'ombra, tra apparizioni contate e rifugi blindati, a mettere al riparo l'ayatollah Ali Khamenei dall'operazione che ha riscritto la storia del Medio Oriente. Nelle scorse ore, al termine di mesi di lavoro silenzioso da parte dei servizi segreti americani, i caccia israeliani hanno colpito il cuore pulsante della Repubblica Islamica a Teheran, uccidendo la Guida suprema insieme a buona parte del vertice del regime. Tutto è partito dall'intelligence. Secondo quanto ricostruito dal New York Times e dal Wall Street Journal, la CIA seguiva le tracce di Khamenei da mesi. Il leader aveva ridotto al minimo la sua visibilità pubblica: ragioni di salute, certo, ma soprattutto la consapevolezza di essere in cima a una lista che Donald Trump e Benjamin Netanyahu non avevano tenuto nascosta.