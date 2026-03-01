Bimbo Napoli Fnopi | No battaglie ideologiche su dolore famiglia e competenze infermieri

La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ha dichiarato di prendere le distanze da qualsiasi comunicazione che possa causare ulteriore disagio in pazienti e cittadini riguardo alla vicenda del piccolo Domenico. La posizione è chiara e netta, senza entrare in dettagli o motivazioni. L’obiettivo è evitare che si alimentino controversie o battaglie ideologiche legate al dolore della famiglia e alle competenze degli infermieri.

(Adnkronos) – La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi) "prende le distanze da qualsiasi comunicazione che generi solo ulteriore disagio in pazienti e cittadini rispetto alla triste vicenda del piccolo Domenico. Rilanciare dichiarazioni, al momento non adeguatamente smentite, come quelle rese dal presidente della Federazione nazionale dei medici, Filippo Anelli – si legge in una nota – che mettono in correlazione la grave e conclamata catena di errori nelle procedure di espianto e trapianto con l'accresciuto passaggio di competenze e responsabilità alle professioni infermieristiche, significa utilizzare un evento tragico e doloroso per portare avanti battaglie ideologiche di categoria sull'atto medico che nulla hanno a che fare con quanto avvenuto tra Bolzano e Napoli". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

