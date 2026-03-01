Bimba di 7 anni precipita dalla seggiovia a Lecco portata al Pronto Soccorso

Una bambina di sette anni è caduta dalla seggiovia ai Piani di Bobbio, una stazione sciistica della Valsassina. La piccola è stata soccorsa sul posto e trasportata al Pronto Soccorso. L’incidente si è verificato mentre era in corso l’attività di sci. La scena si è svolta in un’area in cui la neve fresca ha attutito la caduta.