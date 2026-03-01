bilancio non approvato rischio commissariamento

Il gruppo consiliare di centrodestra di Medolla, guidato da Lavinia Zavatti, ha segnalato il rischio di commissariamento del Comune dopo il mancato approvazione del bilancio. La questione riguarda la mancata approvazione dei documenti finanziari da parte dell’amministrazione comunale, che potrebbe portare allo scioglimento dell’ente. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

Torna a farsi avanti l’ombra del commissariamento per il Comune di Medolla. A denunciare il pericolo di scioglimento dell’amministrazione comunale è l’intero gruppo consiliare di centrodestra, guidato da Lavinia Zavatti. "Il bilancio preventivo 2026–2028 – afferma Zavatti, e con lei Elisa Cavana, Roberto Reggiani, Christian Melarosa - doveva essere approvato entro il 31 dicembre, termine prorogabile al 28 febbraio in presenza di comprovate difficoltà. Il Comune non è stato in grado però di rispettare nemmeno la scadenza del 28 febbraio. Ed è questa situazione, che viola il Testo Unico degli Enti Locali del 2000, a mettere il Comune sotto la lente di un possibile scioglimento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

