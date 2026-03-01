Bici contro un’auto grave il ciclista | portato da Pegaso a Cisanello

Un ciclista è rimasto gravemente ferito ieri mattina a Carrara dopo aver tamponato un’auto e caduto violentemente a terra. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10:30 e, secondo quanto si apprende, il ciclista è stato trasportato d’urgenza dall’elicottero Pegaso all’ospedale di Cisanello. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Carrara, 1 marzo 2026 – È finita in ospedale la corsa di un ciclista che ieri mattina, poco dopo le 10,30, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un'auto finendo violentemente per terra. Alla guida della vettura c'era una donna che seguendo correttamente il codice della strada, si era fermata per dare la precedenza a un altro veicolo. Il ciclista, un uomo di circa 50 anni, probabilmente non si è accorto tempestivamente della manovra di arresto, e ha centrato in pieno la parte posteriore del mezzo. L'impatto, estremamente violento, ha sbalzato l'uomo dalla sella, facendolo finire sull'asfalto della corsia lato mare, a breve distanza dal Club Nautico.