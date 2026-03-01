Bergamo impresa sfiorata a Firenze | Scandicci passa solo al tie-break

A Bergamo, la squadra femminile di volley ha sfiorato la vittoria contro le campionesse del mondo a Firenze, ma alla fine ha perso al tie-break. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-3 dopo un combattuto quinto set. Le rossoblù hanno resistito per tutta la gara, cercando di mettere in difficoltà le avversarie in una sfida valida per i quarti di finale dei playoff.

VOLLEY. Domenica primo marzo le rossoblù s'arrendono (2-3) al 5° set alle campionesse del mondo in gara 1 dei quarti playoff dopo aver tenuto testa per l'intera gara. Giovedì 5 in gara2 a Treviglio possono sognare il colpaccio A pochi punti dall'impresa. Domenica primo marzo a Firenze il Volley Bergamo sfiora il colpaccio nella gara1 dei quarti di finale playoff contro la corazzata Scandicci. Le campionesse del mondo devono dare fondo a tutte le energie per imporsi al tie-break (17-15), ma alle rossoblù di Marcello Cervellin resta l'orgoglio di aver firmato una delle migliori prove stagionali. Sotto di un set, le bergamasche trascinate da...