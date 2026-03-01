Benevento | successo per la rievocazione storica della Pax Romana e la costruzione della prima Europa

A Benevento si è svolta una rievocazione storica dedicata alla Pax Romana e alla formazione della prima Europa, attirando un vasto pubblico. L’evento ha ricostruito scene e momenti chiave di quel periodo, coinvolgendo numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione ha mostrato costumi, armi e tecniche dell’epoca, offrendo un approfondimento visivo e pratico sulla storia antica.

Per due giorni, uno dei luoghi più affascinanti della Campania antica è tornato a vivere, accogliendo centinaia di visitatori affascinati dalla forza evocativa delle ricostruzioni e dalla qualità delle attività proposte. L’antico teatro, simbolo della memoria storica cittadina, è diventato il cuore pulsante di un’esperienza immersiva che ha saputo restituire al pubblico la complessità e la concretezza della vita nel mondo romano. L’evento, presentato da Alessio Fragnito dell’associazione Benevento Longobarda, è stato introdotto da Ferdinando Creta, direttore emerito del Teatro Romano, che ha sottolineato l’alto valore culturale dell’iniziativa e l’importanza di promuovere forme di divulgazione fondate su solide basi scientifiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento: successo per la rievocazione storica della Pax Romana e la costruzione della prima Europa Teatro Roman, eventi per la pax romana e la costruzione della prima EuropaUn grande progetto di sperimentazione storica prenderà vita in uno dei luoghi più suggestivi della Campania antica, il Teatro romano di Benevento. Teatro Romano, eventi per la pax romana e la costruzione della prima EuropaUn grande progetto di sperimentazione storica prenderà vita in uno dei luoghi più suggestivi della Campania antica, il Teatro romano di Benevento. Contenuti utili per approfondire Pax Romana. Discussioni sull' argomento Cultura - BENEVENTO LONGOBARDA IL 28 FEBBRAIO AL TEATRO ROMANO: LA PAX ROMANA E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA EUROPA; Teatro romano di Benevento. La pax romana e la costruzione della prima Europa; Gazzetta di Benevento; La prima Festa dei Vigili del Fuoco, Bergonzoni, rievocazioni al Teatro Romano: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio. Teatro romano di Benevento. La pax romana e la costruzione della prima EuropaL’evento, presentato da Alessio Fragnito dell’associazione Benevento Longobarda, è stato introdotto da Ferdinando Creta, direttore emerito del Teatro Romano, che ha sottolineato l’alto valore ... tvsette.net Teatro Romano, eventi per la pax romana e la costruzione della prima Europa - facebook.com facebook