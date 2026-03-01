Dopo la sconfitta all'Elimination Chamber, Becky Lynch ha reagito con rabbia, esprimendo la sua frustrazione pubblicamente. La wrestler aveva affrontato AJ Lee in quell'occasione e le sue reazioni si sono fatte sentire anche sui social media negli ultimi mesi. Nonostante le difficoltà, ha mostrato di voler mantenere il titolo e di non voler mollare facilmente.

negli ultimi mesi, Becky Lynch ha dimostrato una significativa determinazione nel mantenere il titolo di Women's Intercontinental Champion, superando vari ostacoli e recuperando il titolo in seguito a un breve regno di Maxxine Dupri. la vittoria recente contro AJ Lee, tuttavia, ha segnato una battuta d'arresto per la wrestler, accendendo tensioni e reazioni molto intense sui social network. dopo il match perso contro AJ Lee, Becky Lynch si è lasciata andare a un lungo e carico di emozioni sfogo sui propri canali social, rivolgendosi con dure parole a diversi protagonisti della contesa. tra le principali accuse, il riferimento a una presunta corruzione dell'arbitro Jessika Carr, accusata di aver favorito l'avversaria e di aver impedito alcune azioni chiave a favore della campionessa.

© Mondosport24.com - Becky Lynch esplode di rabbia dopo la sconfitta all'Elimination Chamber

