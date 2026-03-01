Battutona di Allegri | Straordinario Bartesaghi si è fatto male al momento giusto

Il tecnico del Milan ha commentato con ironia l’uscita di Bartesaghi durante la partita, dicendo che si è fatto male al momento giusto. Ha poi scherzato sul fatto che l’uscita del giocatore ha permesso l’ingresso di Estupinan, che ha creato una buona occasione da gol. La battuta è stata fatta in un contesto di discussione sugli episodi della partita.

Non c'è fantasia, ma se non altro c'è efficacia. Non c'è fantasia perché il Milan ripete lo stesso copione per l'ennesima volta in questa stagione: gioco lento, poca pressione, errori da mani nei capelli sottoporta, poi il guizzo vincente nel finale. Sì, tutto già visto in più di un'occasione. Ma c'è efficacia perché alla fine, a due mesi e mezzo dalla bandiera a scacchi, il Diavolo prosegue a fortificare il secondo posto e la zona Champions. Se i calcoli di Allegri si riveleranno esatti, adesso mancherebbero "soltanto" 17 punti da mettere insieme nelle prossime 11 partite per tornare nell'Europa che conta. Questa, comunque, resta una vittoria che elimina le tossine del passo falso col Parma e ben predispone l'umore in vista del derby di domenica prossima. Lunedì sera lo stadio 'Dall'Ara' ha ospitato Bologna-Milan, posticipo della 23^ giornata di Serie A. Allegri tra bollettino medico con tante buone nuove in chiave rossonera, una battuta sugli obiettivi e parole al miele per l'eterno Luka Modric