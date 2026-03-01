Bastremoli vive un disagio crescente a causa di un gran numero di cinghiali che si aggirano nel centro abitato. Le persone riferiscono di non riuscire a uscire o rientrare nelle proprie case senza essere inseguiti dagli ungulati, ormai diventati una presenza fastidiosa e difficile da gestire per i residenti. La situazione crea tensione tra chi abita nel borgo e la crescente presenza animale.

Assediati dai cinghiali. Impossibile uscire di casa o rincasare senza essere ’inseguiti’ dagli ungulati a caccia di cibo, ormai diventati una presenza fin troppo scomoda all’interno del borgo. A Bastremoli, i cittadini sono ormai esasperati per una situazione che va avanti da mesi, esacerbata anche dalla mancanza di risposte efficaci da parte delle istituzioni. Gli episodi che stanno destando sconcerto nel piccolo borgo collinare del comune di Follo sono ormai molteplici: la scorsa notte, una donna rientrata a tarda notte, ha dovuto attendere mezzora prima di poter rincasare nella propria abitazione a causa della presenza di un piccolo gruppo di cinghiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Bastremoli assediata dai cinghiali: "Impossibile anche uscire di casa

