Basket | Italia i 12 per la sfida di ritorno con la Gran Bretagna Out Diouf arriva Ricci

La FIP ha comunicato i nomi dei 12 giocatori scelti per la partita di domani sera a Livorno tra Italia e Gran Bretagna, valida per le Qualificazioni Mondiali 2027 di basket. Tra i convocati non figura Diouf, che è stato escluso dal roster, mentre Ricci è stato aggiunto alla rosa. La sfida rappresenta il ritorno della nazionale italiana in questa fase di qualificazione.

La FIP ha reso noti i 12 elementi del roster azzurro in vista della partita di domani sera a Livorno contro la Gran Bretagna, valevole per le Qualificazioni Mondiali 2027 di basket. Pochi giorni dopo la schiacciante vittoria in trasferta a Newcastle, l’Italia del CT Luca Banchi ha l’occasione di ripetersi davanti al caloroso pubblico del Modigliani Forum per ipotecare il passaggio alla seconda fase del percorso verso la rassegna iridata. Previste diverse novità rispetto alla sfida d’andata, infatti andranno a referto Diego Flaccadori, Gabriele Procida e Giampaolo Ricci mentre non sarà disponibile Momo Diouf a causa del perdurare di una preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Italia, i 12 per la sfida di ritorno con la Gran Bretagna. Out Diouf, arriva Ricci Italbasket, i 12 convocati di Banchi per la sfida con la Gran Bretagna. Diouf esclusoUna partita di fondamentale importanza si prepara ad aprire la settimana di competizione tra le due nazionali, con l’Italia che cerca di consolidare... Basket, qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell’Italia. Doppia sfida spartiacque con la Gran BretagnaUfficialmente, per la classifica del girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, la situazione è totalmente pari. Altri aggiornamenti su Gran Bretagna. Temi più discussi: Gran Bretagna-Italia, i 12 convocati: debutto assoluto in azzurro per Veronesi, out Bortolani, Flaccadori e Ferrari; WC 2027 Qualifiers. Gran Bretagna-Italia 57-93 (Mannion 19). Banchi: Concentrati fin dall'inizio. Ora resettare; LIVE Gran Bretagna-Italia 57-93, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 19 punti di Mannion, vittoria larga e convincente degli azzurri; Gran Bretagna, questa la lista dei 20 per l’Italia. Basket: Italia, i 12 per la sfida di ritorno con la Gran Bretagna. Out Diouf, arriva RicciLa FIP ha reso noti i 12 elementi del roster azzurro in vista della partita di domani sera a Livorno contro la Gran Bretagna, valevole per le ... oasport.it Basket: Italia, i 12 per la Gran Bretagna. Si rivede Spissu, esordio per VeronesiSono stati resi noti i 12 giocatori con cui l'Italia giocherà a Newcastle upon Tyne contro la Gran Bretagna. Luca Banchi porterà alla Vertu Motors Arena ... oasport.it Basket, domani Italia-Gran Bretagna: PalaModigliani sold-out #livorno - facebook.com facebook Basket: l'Italia vince in trasferta contro la Gran Bretagna 93-57 x.com