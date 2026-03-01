Basket - B maschile Bcl uno scontro delicato Arriva l’insidioso Cecina

Alle ore 18 al palasport di Cecina, il Bcl affronta una partita difficile contro l’insidioso Cecina. Gli arbitri designati sono Marinaro di Pisa e Vozzella di Genova. La gara si presenta come un incontro cruciale per entrambe le squadre, con i giocatori pronti a scendere in campo per dare il massimo. La sfida è molto attesa dagli appassionati di basket della zona.

Una gara delicata. Quella che attende oggi, ore 18, al palasport di Cecina (arbitri Marinaro di Pisa e Vozzella di Genova) il Bcl. Vi spieghiamo perché. Oltre al roster di notevole qualità di Verodol Toscopharm, già di suo una difficoltà notevole, c’è anche un pizzico di pressione. Infatti, perdendo, Bcl si ritroverebbe al quarto posto. La Mens Sana, infatti, è a quota 34 e gioca in casa contro Arezzo; Costone ha battuto Genova nell’anticipo ed è salita anch’essa a 34. Lucca è a 32, Cecina a 30, grazie alle sette vittorie consecutive (striscia aperta, ultima sconfitta il 3 gennaio). Se la truppa di Olivieri dovesse soccombere, rimarrebbe a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket - "B" maschile. Bcl, un successo recordCOLLEGE 95 BCL 116 COLLEGE BASKET BORGOMANERO: Oliveri 7, Okadoh 2, Buttiglione 2, Lastella 18, Benzoni 15, Romeo ne, Rey ne, Martino 1, Gaiola 17,...

Basket - "B" maschile. Un Bcl senza problemiBCL 87 DON BOSCO CROCETTA 64 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 7, Valentini ne, Drocker 14, Donati, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 4, Del Debbio 14,...

