Barista accoltellato mentre era in fila alle casse | la lama sfiorò la carotide

Un giovane di 15 anni ha accoltellato un barista mentre era in fila alle casse, sfiorandogli la carotide con la lama. L’uomo è stato ferito, ma le sue condizioni non sono state rese note. Il ragazzo è stato condannato a quindici anni e due mesi di carcere per tentato omicidio aggravato da premeditazione e atti persecutori.

Quindici anni e due mesi di carcere per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Questa la condanna inflitta dal tribunale di Trento a Enrico Gibellini, cinquantenne di origine bresciana.L'uomo nel maggio 2024 aveva accoltellato alle spalle un barista di.