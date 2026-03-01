Barcellona raddoppia tassa soggiorno | 15 euro massimi contro turismo

A partire dal 1° aprile 2026, Barcellona ha deciso di aumentare la tassa di soggiorno, che raggiungerà un massimo di 15 euro per gli ospiti delle strutture ricettive. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione cittadina, che ha scelto di raddoppiare l’attuale importo, puntando a contenere il turismo di massa nella città.

Barcellona, dal 1° aprile 2026, raddoppia la tassa di soggiorno per gli ospiti delle strutture ricettive. L'importo passerà da 3,5 a 7 euro a notte per gli hotel, con un ulteriore imposta comunale che può arrivare fino a 8 euro, per un totale massimo di 15 euro. Negli appartamenti turistici, il costo salirà a 4,5 euro. La misura, parte di un piano più ampio della Catalogna, mira a contenere i flussi turistici e finanziare politiche abitative e destagionalizzazione del turismo. La città, che ha registrato 16 milioni di turisti nel 2025, è già stata teatro di proteste contro l'invasione dei trolley. Il raddoppio la colloca tra le destinazioni europee più costose, ma non la più cara: quella posizione spetta ancora ad Amsterdam, dove la tassa può raggiungere 17,55 euro a persona.