Bambole di Pezza a Sanremo 2026 | punk femminista in finale con Resta

Le Bambole di Pezza hanno partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Resta”, arrivando tra i partecipanti in gara. La band, nota per il suo stile punk femminista, non è riuscita a qualificarsi per la fase finale della manifestazione. La loro presenza nel concorso ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, anche se non hanno conquistato il passaggio successivo.

Le Bambole di Pezza sono state tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2026, ma non hanno raggiunto la finale. Il brano presentato, "Resta con me", è stato eseguito durante la fase di semifinale, il 28 febbraio, come confermato dalla fonte. La band ha esibito il pezzo in una serata che ha visto la partecipazione di diverse proposte musicali, ma non è stata tra le cinque selezionate per l’ultima serata del concorso. La finale è stata vinta da Lda e Aka7even, con un tema incentrato sulla pace. Le Bambole di Pezza, pur non essendo in finale, hanno avuto un ruolo di rilievo per la loro presenza come unica band femminile in gara, un dettaglio che ha suscitato attenzione per il loro impegno artistico e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026, Bambole di Pezza: la band femminista con ‘Resta con me’(Adnkronos) – Le Bambole di Pezza sono le quarte a esibirsi questa sera, sabato 28 febbraio, per la finale del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Bambole di pezza – «Resta con me»Le Bambole di Pezza portano in rock sul palco del teatro Ariston di Sanremo: sono una band tutta al femminile (Cleo: voce, Morgana: chitarra solista,...

Bambole di pezza, testo completo Resta con me in gara a Sanremo 2026: analizziamo le parole della canzone dell'unica band di questo Festival

Il gruppo punk rock Bambole di Pezza, in gara al Festival, si esibirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Cristina D'Avena sulle note di Occhi di gatto

Non siamo scintille sparse ma fili d'oro intrecciati nella stessa scia. Perché l'unione è la risposta più forte in questi tempi di odio. Bambole di pezza Resta con me

La finale parte forte: Bambole di Pezza tra le prime sul palco con "Resta con me"!