Azione D' Alessio | Non andremo a destra o nel campo largo restiamo al centro

Azione ha dichiarato che non si sposterà né a destra né nel campo largo, mantenendo la posizione al centro. La Direzione nazionale ha confermato questa decisione dopo la relazione del segretario Calenda. La scelta è stata comunicata ufficialmente ai membri del partito, che continueranno a sostenere questa linea politica senza deviazioni verso altri schieramenti.

"La Direzione nazionale ha ribadito, a seguito della relazione del segretario Calenda, che Azione non si sposterà dal centro. Non confluirà nel campo largo né convergerà verso il centrodestra. Resterà saldamente dove l'hanno messa gli elettori. Sono troppe le contraddizioni che caratterizzano la politica dei due poli; soprattutto in campo internazionale". Lo dichiara il deputato salernitano di Azione Antonio D'Alessio, al termine della Direzione Nazionale del partito a Roma. "Sia a destra che a sinistra - continua D'Alessio - ci sono forze politiche incompatibili con la linea del nostro partito che ribadisce la necessità di un'Europa forte e coesa.