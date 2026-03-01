avis go sul territorio prima uscita a russi

Avis Go fa il suo debutto a Russi, portando un nuovo modo di avvicinarsi alla donazione di sangue direttamente nelle zone locali. Il progetto mira a rendere più facile per le persone partecipare, eliminando le barriere fisiche e logistiche che spesso ostacolano la donazione. L’iniziativa si inserisce in un’idea di presenza attiva e vicina alla comunità, con l’obiettivo di facilitare il gesto di solidarietà.

AVIS GO rappresenta un progetto innovativo pensato per rendere la donazione sempre più accessibile, portandola direttamente nei territori e andando incontro alle esigenze di chi, ogni giorno, sceglie di compiere un gesto di solidarietà fondamentale per la comunità. "Questa iniziativa nasce da un profondo senso di rispetto verso i donatori e le donatrici – commenta il Presidente di AVIS Comunale di Russi – che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse per raggiungere i centri di raccolta. È giusto che anche AVIS venga incontro al loro senso di solidarietà, in tutti i sensi, avvicinando la donazione alle persone". La prima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

