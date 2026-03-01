Autovelox la raffica di multe a Bologna | 264.585 da metà 2024 E il 2 marzo si accende viale Sabena

A Bologna, i controlli con autovelox aumentano e le multe sono in crescita: da metà 2024 sono state emesse oltre 264.585 sanzioni. Il 2 marzo si accende il sistema di rilevamento in viale Sabena, mentre le forze dell’ordine intensificano gli accertamenti per contrastare la guida veloce. La presenza di dispositivi elettronici è ormai quotidiana e numerose sono le multe comminate agli automobilisti che superano i limiti di velocità.

Bologna, 1 marzo 2026 – I bolognesi continuano a sgasare un po’ troppo. E gli occhi elettronici non perdonano. In poco più di un anno, dall’estate del 2024 alla fine del 2025, sono più di 264 mila (264.585) le multe elevate con il sistema degli autovelox per infrazione del limite di velocità. Una rete ormai capillare, con sei coppie (una per senso di marcia) sistemate in altrettanti punti della città, in attesa che – da domani – venga attivato anche l’ultimo dispositivo già pronto in viale Sabena. I verbali erano arrivati a 242 mila in tutto il 2024 (per un incasso nelle tasche del Comune di 10 milioni di euro), a conferma di un trend costante che continua a non fare sconti a chi sgarra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, la raffica di multe a Bologna: 264.585 da metà 2024. E il 2 marzo si accende viale Sabena Autovelox a Bologna: quando accende quello in viale SabenaBologna, 25 febbraio 2026 – Dopo più di due anni di attesa, si accendono ‘gli occhi’ elettronici di viale Sabena. Autovelox a Bologna: quando viene accesa la telecamera e scattano le multe in viale SabenaBologna, 25 febbraio 2026 – Dopo più di due anni di attesa, si accendono ‘gli occhi’ elettronici di viale Sabena. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Autovelox Temi più discussi: Multe, autovelox nel mirino: Punito per tre chilometri in più. E in tanti vanno dagli avvocati; Piedi leggeri sull'acceleratore: ecco la mappa dei controlli della Polizia locale per la settimana; Nuova piazza della Repubblica. Il blitz di sindaco e assessore: Sì alle auto attorno alla chiesa. Autovelox: «Ricorso? L'automobilista paga le spese»MEOLO (VENEZIA) - Sono ancora in ballo le vecchie multe dell'autovelox fisso sulla Treviso-Mare, dopo che il Comune di Meolo, proprietario del dispositivo, ha ... ilgazzettino.it Autovelox, attese una valanga di potenziali ricorsiIl dossier autovelox torna al centro del dibattito giuridico e politico. Dopo mesi di contenziosi e pronunce contrastanti, il tema dell’omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità sta ... adnkronos.com Leggi l'articolo - Incidente a Cossato, coinvolta pattuglia della Stradale impegnata in servizio autovelox - facebook.com facebook #Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #23febbraio a domenica #1marzo Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com