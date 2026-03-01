Alle 11 di oggi, 1 marzo 2026, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Firenze Sud e Incisa, è stato riaperto in anticipo il primo pezzo del nuovo viadotto Ribuio. La riapertura riguarda una sezione dell'autostrada che era stata temporaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione. La tratta è ora percorribile senza restrizioni e senza il limite di velocità precedentemente imposto.

Le operazioni hanno visto impegnate nelle scorse ore 100 persone tra Autostrade per l’Italia, imprese e enti di soccorso, e oltre 40 mezzi tra macchine operatrici e mezzi speciali, operanti su turni h24. Al fine di minimizzare i disagi alla circolazione, durante l’intero periodo delle lavorazioni sono stati potenziati i servizi di monitoraggio del traffico e di assistenza agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati. Durante il prossimo weekend prenderà il via la seconda fase delle lavorazioni, che prevederà lo spostamento sul nuovo tracciato anche per il traffico diretto verso Roma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: nel tratto Firenze sud-Incisa riaperto in anticipo primo pezzo del nuovo viadotto Ribuio

Lavori in A1, aperto (in anticipo sui tempi) il primo tratto del viadotto Ribuio tra Firenze Sud e IncisaFirenze, 1 marzo 2026 – È stato aperto in anticipo il primo tratto del nuovo viadotto Ribuio sull’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Firenze,...

Autostrada A1, terza corsia: nuovo viadotto Ribuio aperto dal prossimo fine settimana. Due notti tratto chiuso Firenze sud-Incisa (Foto)A partire dall’ultimo fine settimana di febbraio 2026, gli automobilisti in viaggio sull’Autostrada del Sole, nel tratto tra Incisa e Firenze Sud,...

Tutto quello che riguarda Autostrada.

Temi più discussi: Chiusure programmate del tratto autostradale Firenze Sud - Incisa Reggello; Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa Reggello; Raccordo A1/Corvetto: chiusure serali da martedì 24 a venerdì 27 febbraio; A1: nel tratto Firenze Sud e Incisa-Regello previsti lavori di ampliamento della carreggiata tra il 27 febbraio-1° marzo e 6-8 marzo 2026.

Autostrada A1: nel tratto Firenze sud-Incisa riaperto in anticipo primo pezzo del nuovo viadotto RibuioAlle 11 di oggi, 1 marzo 2026, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, è stato aperto in anticipo rispetto al cronoprogramma il primo tratto del nuovo tracciato in direzi ... firenzepost.it

Lavori in A1, aperto (in anticipo sui tempi) il primo tratto del viadotto Ribuio tra Firenze Sud e IncisaNel prossimo weekend prenderà il via la seconda fase dei lavori, che prevede il trasferimento del traffico diretto verso Roma sul nuovo tracciato ... lanazione.it

PADULA: SCONTRI TRA TIFOSERIE IN AUTOSTRADA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DELLA A2 Sono in atto in questi minuti degli scontri tra tifoserie, diverse persone incappucciate hanno danneggiato un autobus e altri veicolo. Sul posto stann - facebook.com facebook

Ore 09:01 01/03/2026 COMPLANARE DI BOLOGNA Castenaso Ravenna #uscitachiusa per manifestazione fino alle 13:00 del 01/03/2026 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto #aspiemiliaromagna x.com