Auto in crescita officine in calo I meccanici? Ormai sono una rarità

A Perugia, il numero di auto in circolazione continua a crescere, mentre le officine meccaniche sono in calo. I meccanici sono diventati una presenza sempre più rara, mentre le vetture occupano spazi sempre più ampi sulle strade. La tendenza si manifesta chiaramente in questa città, dove il rapporto tra auto e officine mostra un cambiamento evidente negli ultimi anni.

Perugia, 1 marzo 2026 – Sempre più auto e sempre meno officine meccaniche. Sembra un paradosso ma non lo è. I dati confermano che i meccanici sono in calo in tutta Italia con l’Umbria che non fa eccezione. E sempe meno giovani scelgono di fare questo mestiere per rivolgersi a un altro mercato, tipo quello dei creator digitali (vedi articolo sotto). I numeri raccontano, come abbiamo scritto nelle settimnae scorse, che le auto nella nostra regione sono in aumento: dalle 613.739 del 2014 si è passati alle 659.203 di dieci anni dopo, con una crescita di 45.464 mezzi, pari al 7,4 per cento. E non è tra l’altro uno degli aumenti percentuali più importanti del Paese, anzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

