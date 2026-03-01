A Roma, decine di membri della comunità iraniana si sono radunati in strada per celebrare la morte di Khamenei, il leader supremo dell’Iran. La manifestazione si è svolta con balli, canti e brindisi con bottiglie di spumante aperte in piazza, in risposta all’attacco subito dal regime degli ayatollah. La scena si è ripetuta nel centro cittadino, attirando l’attenzione dei passanti.

Scene di festa per la fine del regime degli ayatollah in Iran nel cuore di Roma, dove decine di persone della comunità iraniana si sono ritrovate in strada per celebrare, tra balli, canti e brindisi con bottiglie di spumante stappate in piazza. Accanto a loro anche esponenti della comunità israeliana, presenti con le bandiere di Israele, in un momento condiviso che ha unito simbolicamente le due comunità. Per molti dei presenti, una giornata da vivere come segno di speranza e liberazione, ma anche di memoria: durante i festeggiamenti è stato ricordato il sacrificio delle migliaia di vittime del regime guidato da Ali Khamenei. Tra musica, slogan e bandiere, la piazza si è trasformata così in uno spazio di celebrazione e riflessione, in cui alla gioia si è affiancato il ricordo di chi ha perso la vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco Iran, la comunità iraniana a Roma festeggia la morte di Khamenei

