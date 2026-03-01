Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video in cui si vedono i jet decollare dalle portaerei e i missili essere lanciati durante le operazioni militari congiunte con Israele contro l’Iran. Le immagini mostrano chiaramente le fasi delle operazioni e le navi coinvolte, senza commenti o analisi aggiuntive.

Attacco Iran, il video dell'esercito Usa che mostra il decollo dei jet e i missili lanciati dalle portaerei Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video che mostra il lancio di missili e il decollo di jet dalle portaerei schierate per l'attacco militare congiunto con Israele all'Iran. Gli Stati Uniti avevano radunato una flotta di aerei da combattimento e navi da guerra mentre negoziavano con l'Iran un accordo sul suo programma nucleare, con più di 10.000 soldati statunitensi che sono stati inviati nella regione.

