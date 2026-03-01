Attacco all' Iran Khamenei è stato ucciso Pezeshkian | È guerra a Islam vendicare la sua morte è un dovere Le condoglianze di Putin | Un eminente statista

Un attacco contro l’Iran ha provocato la morte del leader Ali Khamenei, mentre un rappresentante ha dichiarato che vendicare la sua scomparsa è un dovere, definendo l’evento come una guerra contro l’Islam. Nel frattempo, il presidente di un paese ha espresso le proprie condoglianze, definendo Khamenei un eminente statista. La tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è intensificata dopo le azioni statunitensi e israeliane contro obiettivi iraniani.

La tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è improvvisamente alzata dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani, con la Repubblica islamica che, dopo la morte del leader Ali Khamenei, ha annunciato ritorsioni “durissime” contro Israele e le basi Usa nella regione. Le minacce dei pasdaran hanno avuto ripercussioni immediate anche sugli Emirati Arabi Uniti: a Dubai diversi voli sono stati sospesi o cancellati per motivi di sicurezza, mentre le autorità monitorano l’evoluzione della crisi. Il timore è che l’escalation possa allargarsi, coinvolgendo snodi strategici e logistici del Golfo Persico, area cruciale per traffici commerciali e militari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Hanno perso la vita anche il ministro della Difesa e il capo di Stato maggiore dell'esercito. La risposta: «Con il martirio della guida suprema, la sua strada e la sua missione non andranno perdute né ...

Attacco all’Iran, Khamenei ucciso da USA-Israele/ Condoglianze da Putin, bombe in Medio Oriente: scenariGuerra in Medio Oriente dopo l'attacco USA-Israele all'Iran: cosa succede dopo la conferma della morte di Khamenei. Missili su e da Teheran ... ilsussidiario.net

L'attacco all'Iran: cinque studenti dell'istituto Calvi di Padova bloccati a Dubai. I ragazzi si trovano sul posto per motivi di studio. Sarebbero dovuti tornare a casa oggi. Inevitabile l'apprensione delle famiglie.

Secondo giorno dell'attacco congiunto di Usa e Israele contro l'Iran